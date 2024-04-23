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Ливни затопили самый экономически развитый регион Китая

09:00
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Есть погибшие

Четыре человека погибли и десять пропали без вести в результате сильнейшего за полвека наводнения на юге Китая. С четверга в провинции Гуандун идут проливные дожди. Они сопровождаются ураганным ветром.

Реки вышли из берегов, затопили поля и населённые пункты. Один из них оказался отрезан от "большой земли". Десятки тысяч людей эвакуированы.

В горах на многие дороги сошли оползни. Более миллиона домохозяйств остались без электричества.

Провинцию Гуандун называют "промышленным центром мира" - это самый густонаселённый и экономически развитый регион Китая.

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