В Малайзии два вертолета столкнулись в воздухе (видео)

Погибли 10 человек

Два военных вертолета - AgustaWestland AW139 и Eurocopter Fennec - столкнулись в воздухе во время тренировочного полета в Малайзии.

Инцидент произошел на репетиции парада в честь 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии. Один из вертолетов задел хвост другого, после чего обе машины рухнули вниз.

Один вертолет упал у входа на стадион авиабазы Лумут, второй - в бассейн спортивного комплекса, пишет местное издание Malay Mail со ссылкой на заявление флота.

В одной машине было трое членов экипажа, в другой - семеро, все они погибли. Их останки отправили в госпиталь на опознание. О пострадавших гражданских лицах не сообщается.

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