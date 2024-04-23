КНДР провела первые учения по нанесению ядерного контрудара

Пхеньян назвал это предупреждением для врагов

Северная Корея провела первые комплексные тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара с применением реактивных систем залпового огня калибра 600 миллиметров.

Как уточняет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), учениями лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Маневры включали в себя отработку применения системы "Вулканическая тревога", предназначающейся для "максимальной ядерной кризисной ситуации". Также была проверена работа системы командования ядерным контрударом и выполнение задачи с применением снарядов с имитацией ядерной боеголовки.

В сентябре 2023 года Верховное народное собрание КНДР приняло поправки в Конституцию, закрепляющие статус северокорейских ядерных сил и их ускоренное развитие в целях обеспечения гарантий прав страны на существование, защиту мира и стабильности.

Тем временем ядерное оружие стало причиной разногласий между польскими политическими лидерами. Глава польского правительства Дональд Туск выступил с критикой в адрес президента Польши Анджея Дуды после того, как тот не исключил вероятность размещения в стране ядерного оружия Североатлантического альянса.

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