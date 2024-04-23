Россию винят в агрессии, чтобы получить предлог

План Запада состоит в уничтожении русской цивилизации, чтобы устранить со своего пути опасного конкурента. Такое мнение высказал во вторник, 23 апреля, лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Как отметил политик, Россия не в первый раз объявлена "варварской страной", чтобы устроить против нее крестовый поход, "который принесет ей "культуру и свободу", а на деле новые крестоносцы вновь попытаются ее уничтожить".

При этом "западные пропагандисты пытаются представить подобные заявления, как оправдание некой "захватнической политики" России, особенно для украинцев", цитирует Медведчука РИА Новости.

Ряд западных государств не скрывает своей нацеленности на нанесение России поражения, которую там считают своим стратегическим противником. В частности, российский МИД подчеркивал, что Великобритания декларирует задачу нанесения России "стратегического поражения на поле боя" и активно применяет механизм санкционных ограничений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Украина — это лишь верхушка айсберга, а декларированная Западом цель — нанести стратегическое поражение России. Дипломат подчеркнул, что "вот это главное, и она (эта цель) подтверждается достаточно регулярно".

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