ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ребенок с 12 пальцами на ногах родился в одном из российских регионов

09:39
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Малыш появился на свет в перинатальном центре Уфы

В Уфе на свет появился ребенок с 12 пальцами на ногах. По одному лишнему пальчику на каждой ступне. Об этом сообщили в городском  перинатальном центре. Малыш - третий ребенок в семье. 

В брянском поселке в результате обстрела погибли женщина и ребенок
На Урале ребенок отравился наркотиком

Отмечается, что у всех детей была врожденная полидактилия - лишние пальцы. Эта особенность передалась им от мамы по наследству. При этом заметить патологию до появления малыша на свет трудно. В данном случае не помогло даже УЗИ, так как мама имела лишний вес.  

Сразу после рождения малыша мама попросила пересчитать пальчики на его ногах. Теперь малышу и его братьям предстоит операция - лишние пальцы нужно удалить хирургическим путем. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Новорожденный
Новорожденный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.