Ребенок с 12 пальцами на ногах родился в одном из российских регионов

Малыш появился на свет в перинатальном центре Уфы

В Уфе на свет появился ребенок с 12 пальцами на ногах. По одному лишнему пальчику на каждой ступне. Об этом сообщили в городском перинатальном центре. Малыш - третий ребенок в семье.

Отмечается, что у всех детей была врожденная полидактилия - лишние пальцы. Эта особенность передалась им от мамы по наследству. При этом заметить патологию до появления малыша на свет трудно. В данном случае не помогло даже УЗИ, так как мама имела лишний вес.

Сразу после рождения малыша мама попросила пересчитать пальчики на его ногах. Теперь малышу и его братьям предстоит операция - лишние пальцы нужно удалить хирургическим путем.

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