В Москве прощаются с военкором Семеном Ереминым

Он погиб во время съёмки репортажа в Запорожской области

В Москве прощаются с нашим коллегой, военным корреспондентом "Известий" Семёном Ерёминым. Он погиб во время съёмки репортажа в Запорожской области.

О трагедии стало известно в пятницу. Его съёмочную группу атаковал украинский FPV-дрон. Семён Ерёмин получил тяжёлое ранение, от которого впоследствии скончался.

Корреспондент работал на фронте с первых дней спецоперации и всегда был там, где шли самые ожесточённые бои. Делал репортажи из Волновахи, Мариуполя, Марьинки. Награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.



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