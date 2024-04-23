Российская артиллерия и авиация наносят массированные удары по противнику

За сутки они поразили более 350 выявленных целей противника, уничтожили свыше 300 боевиков.

Очередной населенный пункт в ДНР - под контролем российских войск. Украинские боевики пытаются отходить небольшими группами на Авдеевском направлении, но попадают под огонь - дорогу обстреливает наши артиллерия и авиация.

Удары неуправляемыми ракетами наносят экипажи вертолетов Ка-52М.

"Оперативно-тактической авиацией нанесено более 50 ударов в районах Карловки, Очеретино, Бердычи, Новокалиново. Потери ВСУ составили до 365 военнослужащих. Уничтожены БМП "Мардер", 12 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Буковель", три пункта беспилотной авиации, сбиты два БПЛА", - сообщил Александр Савчук - начальник пресс-центра группировки "Центр".

На Авдеевском направлении спецназ группировки "Центр", применив тактический прием "кочующий миномет", уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ.

И за последнее время это далеко не единственная пораженная цель. Тем временем, противник все чаще применяет минометы для ударов по своим.

"Мы покидали автоматы и сдались в плен. Когда нас выводили из окопа на другие позиции, то по нам работала наша же минометка с украинской стороны. Российские солдаты сказали нам лечь и старались прикрыть нас от обстрела", - говорит Андрей Бабенко, военнопленный ВСУ.

На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" сбили один из самых больших их мощных беспилотников противника - так называемую "Бабу Ягу". Он может нести сразу несколько крупных артиллерийских боеприпасов. Охотится в основном за нашей бронетехникой, но в дневное время слишком заметен. Впрочем, и ночью "Бабу Ягу" успешно сбивают наши средства ПВО.

"Они очень часто летают у нас. Их сбить не очень просто. Их захватывает ракета, и мы их поражаем. Определяем их с помощью анализатора", - говорит оператор ЗРК.

Как очень надежные и эффективные в борьбе с вражескими дронами зарекомендовал себя ЗРК "Стрела-10". Он поражает все виды низколетящих целей, включая беспилотники "Фурия" и "Валькирия".

Активными действиями подразделения группировки "Юг" существенно улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Белогоровки, Спорного, Клещеевки, Часов Яра и ряда других населенных пунктов.

Алексей Платонов. "ТВ Центр"

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