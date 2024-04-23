В Абатском районе Тюменской области объявлена экстренная эвакуация жителей

Уровень реки Ишим за сутки поднялся почти на 70 сантиметров

Деревни Земляная, Максимова, Водолазово отрезаны водой. Паводок пришёл в Абатский район Тюменской области. Дороги уже наполовину размыты. И вода всё прибывает.

В Тюменской области действует режим ЧС. Работают системы оповещения. Идет эвакуация в Ишимском, Казанском, Викуловском районах. Всем, кто попадает в зону подтопления, рекомендуют срочно подготовиться к эвакуации, собрать документы и необходимые вещи. Даже дикие животные в такой экстремальной ситуации держатся поближе к людям.

По-прежнему сложная ситуация и в соседней Курганской области - там затоплено 2 тысячи домов. Из обнадёживающих новостей - второй волны паводка здесь не ждут, уровень в реке Тобол постепенно снижается. И что касается других рек области цифры - в пределах средних многолетних значений. Тем не менее, во всех опасных районах постоянно продолжается работа по строительству и укреплению защитных сооружений.

С начала весеннего половодья с затопленных территорий по всей стране было эвакуировано почти сорок тысяч человек. И пока еще под водой остаются более четырнадцати тысяч жилых домов и почти двадцать девять тысяч приусадебных участков. Большинство из них - в Оренбургской области. Только сегодня там оказалось затоплено еще более ста домов. Спасатели во всех пострадавших от паводка регионах работают круглосуточно. Для мониторинга ситуации используют беспилотники. Задействуют технику высокой проходимости, и плавсредства. Откачивают воду из населённых пунктов.

Спасателям помогают и военнослужащие. Специалисты Ясненского ракетного соединения проводят дезинфекцию пострадавших от паводков районов Оренбургской области.

Задействовано более ста военнослужащих и двадцать единиц техники. Там, где вода отступила, в первую очередь обрабатывают дороги, детские площадки, фасады и первые этажи зданий. Кроме того, ракетчики продолжают доставлять питьевую воду жителям труднодоступных районов, которые оказались отключены от водоснабжения.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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