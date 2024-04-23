В Москве прошло заседание Набсовета "Ассоциации региональной молодежи"

Обсуждали повышение эффективности и качества работы

Заседание Наблюдательного совета при организации "Ассоциация региональной молодежи" состоялось в Москве.

На одной площадке собрались представители вузов, субъектов Федерации и общественности. Они обсудили практики, которые помогут повысить эффективность и качество работы, и улучшат механизмы взаимодействия.

"Ассоциация молодёжи" реализует множество общественно-полезных и социально-направленных мероприятий в разных сферах: культуре, экологии, образовании и кадровом развитии.

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