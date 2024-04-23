Собянин рассказал о внедрении клиентских путей в столичную медицину

Это новые стандарты оказания помощи

Модернизация инфраструктуры и современное оборудование позволяют внедрять клиентские пути – новые стандарты медицинской помощи взрослым и детям. Это подробнейшие алгоритмы действий для каждого медицинского случая, с подозрения на заболевание и до полного комплекса необходимого лечения. Об этом во вторник, 23 апреля, рассказал на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Внедрение клиентских путей в медицине можно сравнить с модернизацией государственных услуг. В обоих случаях – радикально меняются правила работы с людьми. В случае с государственными услугами на выходе клиент быстро и удобно получает необходимый документ. Точно так же – следуя клиентскому пути – пациент должен получить максимально комфортное и эффективное лечение.

Наиболее масштабный проект – новый стандарт экстренной помощи при состояниях, которые требуют максимально быстрого вмешательства врачей, отметил Сергей Собянин.

Этот стандарт включает: 1. Единые медицинские алгоритмы, которые определяют действия каждого медицинского работника скоропомощной бригады – с момента поступления пациента по всем экстренным случаям. 2. Высокий профессионализм и умение работать в команде. Медицинские работники должны соответствовать максимально высоким требованиям профессиональной компетенции. 3. Оснащение современным оборудованием. Флагманские центры и приемные отделения оснащаются высокотехнологичным медицинским оборудованием, которое позволяет проводить диагностику и лечение на месте, без транспортировки в другие отделения больницы. 4. Современные стандарты организации медицинской помощи. Планировка приемных отделений и расположение соответствующих служб направлены на то, чтобы минимизировать время от поступления пациента до начала оказания ему помощи. Маршрутизация пациентов флагманских центров и приемных отделений организована по принципу "триаж" (triage) – отбор/сортировка. Потоки больных разделяются на три категории в зависимости от приоритетности оказания медицинской помощи: "красную" (нельзя ждать ни минуты), "жёлтую" (требуется срочная помощь) и "зелёную" (непосредственной угрозы для жизни нет). 5. Передовые цифровые решения – безбумажная среда, онлайн-доступ к медицинской документации, цифровые помощники врача, телемедицинские консилиумы. 6. Комфортная атмосфера и максимальное внимание к каждому пациенту – решение не только медицинских, но и сопутствующих социальных вопросов, возникающих вследствие экстренной госпитализации. Для этого здесь работают социальные координаторы.

Этот стандарт уже работает во флагманских центрах, далее его внедрят во всех взрослых многопрофильных стационарах, подчеркнул мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что перед столичными властями стоит цель создать в столице лучшее в мире здравоохранение, доступное каждому. Для этого до 2030 года предстоит решить четыре задачи — в частности, завершить модернизацию инфраструктуры лечебных учреждений.

Мэр столицы рассказал, что после трагедии в "Крокус сити холле" московская система здравоохранения отработала на максимальном уровне. Больше сотни сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, свыше 700 врачей и медсестер участвовали в спасении пострадавших. На помощь пришел, без преувеличения, весь город.

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