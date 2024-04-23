При этом политик призвала признать СБУ террористической структурой

Признать Украину государством-террористом невозможно, однако киевский режим — террористический. Такое заявление сделала во вторник, 23 апреля, председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик напомнила, что в международном праве нет такого понятия — государство-террорист. Матвиенко подчеркнула, что "государство — это не только ведь режим, государство — это люди", причем "многих из них ввели в заблуждение".

При этом нет ни малейших сомнений в том, что киевский режим, безусловно, является террористическим и "замешан на терроре с момента кровавого государственного переворота", рассказала спикер Совфеда.

Матвиенко выступила за признание Службы безопасности Украины (СБУ) террористической структурой, заявив, что это непосредственные разработчики, осуществляющие теракты, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что признать Главное управление разведки Минобороны Украины и Службу безопасности Украины террористическими организациями можно исключительно по решению суда. Он подчеркнул, что весь киевский режим основан на преступлениях.

На заседании коллегии Федеральной службы безопасности Путин подчеркивал, что в условиях, когда противник действует откровенно террористическими методами, особенно важно укреплять государственные рубежи. При этом вражеские группировки, которые планировали устроить на границе настоящий террористический рейд, "были встречены достойно".

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