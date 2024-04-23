ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Матвиенко: Украину невозможно признать государством-террористом

10:05
  • вторник
  • 23 апреля 2024

При этом политик призвала признать СБУ террористической структурой

Признать Украину государством-террористом невозможно, однако киевский режим — террористический. Такое заявление сделала во вторник, 23 апреля, председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик напомнила, что в международном праве нет такого понятия — государство-террорист. Матвиенко подчеркнула, что "государство — это не только ведь режим, государство — это люди", причем "многих из них ввели в заблуждение".

При этом нет ни малейших сомнений в том, что киевский режим, безусловно, является террористическим и "замешан на терроре с момента кровавого государственного переворота", рассказала спикер Совфеда.

Матвиенко выступила за признание Службы безопасности Украины (СБУ) террористической структурой, заявив, что это непосредственные разработчики, осуществляющие теракты, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что признать Главное управление разведки Минобороны Украины и Службу безопасности Украины террористическими организациями можно исключительно по решению суда. Он подчеркнул, что весь киевский режим основан на преступлениях.

На заседании коллегии Федеральной службы безопасности Путин подчеркивал, что в условиях, когда противник действует откровенно террористическими методами, особенно важно укреплять государственные рубежи. При этом вражеские группировки, которые планировали устроить на границе настоящий террористический рейд, "были встречены достойно".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Украины
Флаг Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.