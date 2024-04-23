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В Луганске задержан третий соучастник покушения на экс-сотрудника СБУ в Москве

10:06
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Мужчина сотрудничает со следствием

Сотрудники ФСБ задержали в Луганске третьего соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.
ФСБ задержала второго фигуранта дела о подрыве машины Прозорова в Москве

Им оказался гражданин Украины 1995 года рождения. В 2021 году он познакомился с агентом СБУ,  которая после начала спецоперации уехала в Варшаву. По ее наводке в июне 2023 года мужчина наблюдал за домом Прозорова, а в апреле 2024 года перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы средств поражения.

Взрывное устройство было спрятано в косметические средства, уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. 

Задержанный во всем сознался и сотрудничает со следствием. На допросе он рассказал, что снимал дом и машину Прозорова за вознаграждение в четыре тысячи рублей, а о подрыве автомобиля узнал только через СМИ.

Подрыв автомобиля Toyota Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве произошел 12 апреля. Устройство сдетонировало, когда хозяин автомобиля, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров,  включил зажигание. Офицер выжил, он получил травмы ноги.

СКР уже возбудил уголовное дело по двум статьям - о покушении на убийство и незаконном хранении взрывчатки. Не исключено, что в ходе дальнейших следственно-разыскных действий преступление квалифицируют по статьям "Террористический акт" и "Государственная измена".

В настоящий момент, помимо украинца, по делу задержаны еще два человека: гражданин России 1983 года, который собрал взрывное устройство и осуществил минирование автомобиля Прозорова, а также соучастник преступления – курьер с двойным гражданством России и Молдавии.

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