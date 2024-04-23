При этом важно помешать втягиванию Европы в конфликт

Украинский конфликт может завершиться к концу 2025 года, если на выборах в Европе и США победят сторонники мирного урегулирования. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как заявил политик, "если все пройдет хорошо, и Бог поможет нам, настроенные на мир лидеры могут оказаться в авангарде в Европе и Америке, и тогда мы сможем завершить конфликт в конце года".

Орбан напомнил, что западные доноры продолжают накачивать киевский режим оружием, причем ЕС, как неудачливый картежник, постоянно повышает ставки в надежде отыграться, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Запад боится поражения России. По словам политика, западные страны "очень боятся, что возникнет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис". Опасаются на Западе и того, что в случае поражения России "Китай будет очень сильным".

При этом когда президента США Джо Байдена спросили, есть ли у Вашингтона план по установлению мира на Украине, он заявил, что "война на Украине закончится тогда, когда лидер Палаты представителей позволит проголосовать" по законопроекту о помощи киевскому режиму.

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