СМИ: индийские специи содержат канцероген, который вызывает рак

Власти Индии в ближайшие дни проверят всех производителей

В Индии появились сообщения о том, что в специях содержаться вещества, способные вызвать рак. В связи с этим власти страны решили в ближайшие 20 дней проверить все компании, которые производят приправы. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Предполагается, что в специях превышено содержание оксида этилена. Это обнаружили регуляторы пищевой промышленности в Гонконге и Сингапуре. Под запрет попали приправы для супа, рыбы и порошок кари.

В Индии сейчас идет сбор проб со всех специй в стране. После этого начнут их анализировать. Если вещества все же обнаружат, то, как сообщается, власти примут строгие меры. плоть до уголовной ответственности. Напомним, Индия является крупнейшим в мире поставщиком специй.

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