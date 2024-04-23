Родственники солдат-наемников из Колумбии не могут забрать их тела

Найти своих родных на Украине колумбийские семьи не могут

Родственники погибших на Украине наемников из Колумбии пожаловались, что не могут забрать тела погибших. Об этом они рассказали РИА Новости. При этом колумбийцы отмечают, что ВСУ обещали их родным огромные суммы за участие в боевых действиях.

Бывшие полицейские и военные уезжают на другой континент за зарплатой в пять тысяч долларов в месяц. При этом быстро погибают. Похоронить их на родине семья не может. Так родные Харрисона Астудильо несколько месяцев в соцсетях пытаются узнать - как забрать тело погибшего и увезти в Колумбию. В результате наемник пока числится пропавшим без вести.

В середине марта министерство обороны России озвучило цифры, согласно которым за время спецоперации на Украину прибыло свыше 13 тысяч иностранных наемников. Половина из них была ликвидирована.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"