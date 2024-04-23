ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Родственники солдат-наемников из Колумбии не могут забрать их тела

10:28
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Найти своих родных на Украине колумбийские семьи не могут

Родственники погибших на Украине наемников из Колумбии пожаловались, что не могут забрать тела погибших. Об этом они рассказали РИА Новости. При этом колумбийцы отмечают, что ВСУ обещали их родным огромные суммы за участие в боевых действиях. 

Румынские наемники признали участие в атаках на приграничье России
В Авдеевке находились канадские и грузинские наемники

Бывшие полицейские и военные уезжают на другой континент за зарплатой в пять тысяч долларов в месяц. При этом быстро погибают. Похоронить их на родине семья не может. Так родные Харрисона Астудильо несколько месяцев в соцсетях пытаются узнать - как забрать тело погибшего и увезти в Колумбию. В результате наемник пока числится пропавшим без вести. 

В середине марта министерство обороны России озвучило цифры, согласно которым за время спецоперации на Украину прибыло свыше 13 тысяч иностранных наемников. Половина из них была ликвидирована. 

 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ТВ ЦЕНТР НОВОСТИ
ТВ ЦЕНТР НОВОСТИ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.