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В "Росатоме" опровергли информацию о затоплении урановых скважин

11:31
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Все скважины расположены на возвышенности и в удалении от воды

Урановые скважины не могут быть затоплены в Курганской области. Об этом заявили в пресс-службе горнорудного дивизиона "Росатома", сообщает РИА Новости.
В Кургане паводок достиг пика

В ведомстве отметили, что все скважины расположены на возвышенности и в удалении от воды. Специалисты при этом подчеркнули – они мониторили паводковую ситуацию. И в Звериноголовском районе вода уже идет на спад. Поэтому сообщения о попадании воды в скважины "являются преднамеренной дезинформацией".

В "Росатоме" уточнили, что готовы оперативно допустить представителей СМИ и общественности к месторождению. В Курганской области добыча урана идет методом скважинного подземного выщелачивания.

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