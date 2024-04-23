В "Росатоме" опровергли информацию о затоплении урановых скважин

Все скважины расположены на возвышенности и в удалении от воды

Урановые скважины не могут быть затоплены в Курганской области. Об этом заявили в пресс-службе горнорудного дивизиона "Росатома", сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что все скважины расположены на возвышенности и в удалении от воды. Специалисты при этом подчеркнули – они мониторили паводковую ситуацию. И в Звериноголовском районе вода уже идет на спад. Поэтому сообщения о попадании воды в скважины "являются преднамеренной дезинформацией".

В "Росатоме" уточнили, что готовы оперативно допустить представителей СМИ и общественности к месторождению. В Курганской области добыча урана идет методом скважинного подземного выщелачивания.

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