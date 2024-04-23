Официально о нем пока не объявлено

Крылатые ракеты Storm Shadow вошли в новый пакет британской военной помощи Украине. Об этом говорится в заявлении британского правительства, опубликованном во вторник, 23 апреля.

Как уточнили на Даунинг-Стрит, в пресловутый пакет войдет "более 1600 ударных и зенитных пакет, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow".

Официально заявление, как ожидается, сделает глава британского кабмина Риши Сунак позднее 23 апреля, сообщает РИА Новости.

Украинские военные применяют западное вооружение для ударов по мирной российской инфраструктуре и гражданскому населению, однако Запад это не смущает. В апреле ВСУ ударили по Луганску британскими ракетами Storm Shadow, взрывы раздавались в районе автовокзала и машиностроительного завода.

Немецкие СМИ утверждают, что Берлин, несмотря на все публичные заявления, нашел способ передать киевскому режиму дальнобойные ракеты и при этом вывести себя из-под удара. В рамках кругового обмена Германия отправит в Великобританию ракеты Taurus, а Лондон, в свою очередь, передаст Киеву ракеты Storm Shadow.

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