ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лондон включил в новый пакет военной помощи Киеву ракеты Storm Shadow

10:41
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Официально о нем пока не объявлено

Крылатые ракеты Storm Shadow вошли в новый пакет британской военной помощи Украине. Об этом говорится в заявлении британского правительства, опубликованном во вторник, 23 апреля.
Лондон анонсировал крупнейший пакет помощи Украине

Как уточнили на Даунинг-Стрит, в пресловутый пакет войдет "более 1600 ударных и зенитных пакет, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow".

Официально заявление, как ожидается, сделает глава британского кабмина Риши Сунак позднее 23 апреля, сообщает РИА Новости.

Украинские военные применяют западное вооружение для ударов по мирной российской инфраструктуре и гражданскому населению, однако Запад это не смущает. В апреле ВСУ ударили по Луганску британскими ракетами Storm Shadow, взрывы раздавались в районе автовокзала и машиностроительного завода.

Немецкие СМИ утверждают, что Берлин, несмотря на все публичные заявления, нашел способ передать киевскому режиму дальнобойные ракеты и при этом вывести себя из-под удара. В рамках кругового обмена Германия отправит в Великобританию ракеты Taurus, а Лондон, в свою очередь, передаст Киеву ракеты Storm Shadow.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.