Польша обвинила Россию в размещении ядерного оружия в Калининградской области

Доказательству этому нет

Россия могла разместить ядерное оружие в Калининградской области, считает польский президент Анджей Дуда.

По словам политика, "российские власти проводят враждебную агрессивную политику, которая на протяжении многих лет состоит в нарушении всех международных соглашений".

Это, по утверждению Дуды, проявляется в "милитаризации Калининградской области, где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками". При этом никаких доказательств своих слов польский президент привести не смог, сообщает РИА Новости.

При этом в Варшаве не могут разобраться между собой в вопросе размещения ядерного оружия. Глава польского правительства Дональд Туск выступил с критикой в адрес президента Польши Анджея Дуды после того, как тот не исключил вероятность размещения в стране ядерного оружия Североатлантического альянса.

Из США звучали обвинения в адрес России в том, что наша страна якобы планирует размещение ядерного оружия в космосе. В ответ на это российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал это абсурдными вбросами, подчеркнув, что Россия выступает за сохранение космоса в качестве пространства исключительно для мирной деятельности.

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