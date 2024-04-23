В России появился аналог одного из самых дорогих препаратов в мире

Он внесен в список ЖНВЛП

Минздрав зарегистрировал аналог "Спинразы" в реестре лекарственных средств.

.Торговое наименование лекарства - "Лантесенс", международное непатентованное наименование - "Нусинерсен", указано в государственном реестре лекарственных средств.

"Лантесенс" также вошел в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, передает РИА Новости.

"Спинраза" является одним из самых дорогих препаратов в мире. Его используют для терапии всех типов спинально-мышечной атрофии (СМА). При подобном заболевании дети, которые не проходят курс лечения, могут перестать двигаться и даже дышать.

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