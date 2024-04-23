В детских лагерях в России могут появиться укрытия от дронов

С таким предложением выступило МВД

Лагеря отдыха и иные места скопления детей в России предлагается оборудовать укрытиями от беспилотных летательных аппаратов. С такой инициативой выступило российское Министерство внутренних дел.

Как пояснила заместитель начальника управления главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Светлана Ушакова, предложение внесено с учетом возрастающих рисков травмирования детей беспилотными летательными аппаратами.

Необходимо в местах их массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия и проработать как с организаторами, так и персоналом, маршруты безопасного передвижения детей, цитирует Ушакову ТАСС.

Один из наиболее пострадавших от атак ВСУ российских регионов — Белгородская область. С февраля 2022 года жертвами ударов украинской армии там стали 120 мирных жителей, из них 11 детей. Кроме того, от обстрелов противника пострадал 651 мирный житель области, включая 51 ребенка.

В России создана система безопасности "Пятница", предназначенная для защиты важных масштабных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов. Один из разработчиков системы рассказал, что "это программное решение, объединяющее все в единый центр".

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