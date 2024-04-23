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Захарова: Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев

11:40
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Он хочет их добить, заявила спикер МИД России

Министерство иностранных дел Украины запретило совершение за границей всех консульских действий в отношении мужчин призывного возраста с 18 до 60 лет. Киевский режим пытается вынудить украинцев вернуться в страну, где их ждет принудительная мобилизация.
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Как написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, "мир стал свидетелем вымарывания западными элитами и расставленными ими на Украине исполнителями — Зеленским и всей этой псевдоукраинской бандой — украинцев".

Чиновница сравнила эту ситуацию "с индейцами в Северной Америке, когда "цивилизованные" убивали их десятками тысяч", отметив, что "сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы и их добить".

Ранее социологи подсчитали, что около 10 миллионов человек активного населения может потерять Украина из-за мобилизации. Украинцы массово отказываются от гражданства и пытаются сбежать из страны, чтобы не попасть под насильственную мобилизацию и отправку на убой.

При этом силовикам на Украине полагается бронь от мобилизации. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров объяснил, что глава государства Владимир Зеленский боится бунта и попытки переворота, а потому стремится держать силовиков поближе, чтобы опереться на них в случае мятежа.

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