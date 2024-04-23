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Шашлык к майским праздникам подорожал на 20%

11:24
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Сильно подскочил в цене куриный шашлык

Руспродсоюз сообщил о подорожании шашлыка в 2024 году на 10-20% в преддверии майских праздников.
Москвичам рассказали о погоде в майские праздники

 За основу расчетов был взят классический рецепт на семью из четырех человек, куда входит 1,5 килограмма мяса, 0,5 килограмма лука, 15 миллилитров уксусной кислоты, а также перец и соль.

Так, стоимость куриного шашлыка составит 389 рублей (+20%), из свинины - 739,5 рубля (+13%), из индейки - 814,5 рубля (+10,3%), передает ТАСС.

Ранее в АТОР назвали страны, куда россияне смогут отправиться без визы и загранпаспорта на майские праздники.

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