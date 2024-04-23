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Швейцария разблокировала часть связанных с Россией активов

12:00
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Всего открыли доступ к 318 миллионам долларов

Швейцарские власти разблокировали активы, связанные с Россией на общую сумму 290 миллионов швейцарских франков. Это равно 318 миллионам долларов. Об этом сообщил государственный секретариат экономики страны.

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Отмечается, что цифры приведены за 2023 год. Разблокировка произошла после снятия санкций Евросоюза с ряда физических лиц. А также после того, как уточнили происхождение денежных средств.

В первую очередь были сняты ограничения с тех средств, которые заблокировали из соображений предосторожности. Это примерно половина суммы.

Напомним, всего за рубежом заблокировано до 300 миллиардов долларов, связанных с Россией и российскими активами. 

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