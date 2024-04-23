Швейцария разблокировала часть связанных с Россией активов

Всего открыли доступ к 318 миллионам долларов

Швейцарские власти разблокировали активы, связанные с Россией на общую сумму 290 миллионов швейцарских франков. Это равно 318 миллионам долларов. Об этом сообщил государственный секретариат экономики страны.

Отмечается, что цифры приведены за 2023 год. Разблокировка произошла после снятия санкций Евросоюза с ряда физических лиц. А также после того, как уточнили происхождение денежных средств.

В первую очередь были сняты ограничения с тех средств, которые заблокировали из соображений предосторожности. Это примерно половина суммы.

Напомним, всего за рубежом заблокировано до 300 миллиардов долларов, связанных с Россией и российскими активами.

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