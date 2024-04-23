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Пять человек объявили в розыск после обстрела наряда ППС в Карачаево-Черкесии

11:51
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Двое полицейских погибли

Пятеро подозреваемых в обстреле наряда патрульно-постовой службы в Карачаево-Черкесии, в результате которого двое сотрудников полиции погибли и один тяжело ранен, объявлены в розыск.

Как рассказали в региональном управлении СКР, Эльканов Руслан, Эльканов Ахмат, Джазаев Казбек, Семенов Руслан, Аверьянов Владимир покинули место происшествия и скрываются от органов предварительного следствия.

Тем временем руководство Карачаево-Черкесии объявило, что семьям погибших полицейских будет оказана единовременная материальная помощь в размере миллиона рублей.

Сотруднику полиции, который получил ранения, выплатят 300 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 апреля неизвестный открыл огонь по наряду патрульно-постовой службы. Двое полицейских скончались на месте, еще один получил ранения и попал в больницу в тяжелом состоянии. В Карачаево-Черкесии ввели план-перехват "Сирена" и возбудили уголовное дело.

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Подозреваемые в обстреле наряда ППС в Карачаево-Черкесии
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