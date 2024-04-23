В России могут продлить требование об обязательной продаже валютной выручки

Об этом рассказали информированные источники

Российские власти решили продлить до конца 2024 года требование к экспортерам по продаже валютной выручки. Об этом во вторник, 23 апреля, рассказали информированные источники, в том числе из числа чиновников.

Как уточнили собеседники "Ведомостей", Министерство финансов отметило, что данный механизм "помог стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке".

Ведомство также планирует рассмотреть меры по возврату выручки в случае, если экспортеры будут сталкиваться с трудностями в этом вопросе.

Ранее первый заместитель главы российского правительства Андрей Белоусов отмечал, что задачей кабмина было обеспечение фондирования импорта — в этом направлении обязательная продажа валютной выручки оказалась эффективной.

Указ российского лидера Владимира Путина о введении обязательной продажи валютной выручки рядом экспортеров был обнародован вечером 11 октября 2023 года, а уже утром 12 октября рубль стал укрепляться по отношению к иностранным валютам.

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