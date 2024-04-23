ФСБ предотвратила теракт в Брянске

Его готовил сторонник украинских националистов

В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт.

Теракт готовил россиянин - сторонник украинских националистов. По заданию запрещенной в России террористической организации он участвовал в подготовке диверсионно-террористического акта.

В настоящее время он задержан. Изъято самодельное взрывное устройство, которое мужчина намеревался использовать при совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Пособничество в совершении террористического акта" и "Участие в деятельности организации, которая в России признана террористической". Фигуранту дела грозит до 20 лет лишения свободы.

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