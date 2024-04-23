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Мигрант в Челябинске оскорбил двух спортсменок из-за одежды

12:22
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Мужчине не понравилось, что девушки были в шортах

В Челябинске мигрант едва не сбил двух девушек, возмущаясь их внешним видом. Мужчина пытался "перевоспитать" двух спортсменок, которые ехали на велосипеде в шортах. Сначала он просто двигался рядом с ними на авто, а потом попытался переехать. 

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При этом он не останавливал поток словесных претензий, основная из которых была, что девушки выглядят излишне мужественными. Об инциденте сообщает ТАСС. Оказалось, что одна из его "жертв" - действующая чемпионка UFC Ирина Алексеева. Пострадавшие обратились в полицию. 

Мигранта быстро нашли. Оказалось, что он в стране нелегально. Приехал в марте, хотел заработать. С ним проведи профилактическую беседу. Молодой человек извинился перед девушками. 

 

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