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Собянин: Более 2,2 тыс. человек уже прошли обучение в "Московской технической школе"

12:29
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Открыто новое направление

Проект "Московская техническая школа" (МТШ) открыл новое направление обучения - "Новые производственные технологии".

В рамках модуля инженеры смогут освоить актуальные подходы в производстве, работу с новыми материалами, а также повысить свою квалификацию в цифровой сфере, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, ожидается открытие еще двух новых направлений - "Информационная безопасность" и "Цифровые двойники".

"Московская техническая школа" была запущена в 2021 году. К настоящему времени в проекте прошли обучение свыше 2,2 тысячи человек

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Обучение в "Московской технической школе"
Обучение в "Московской технической школе"
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