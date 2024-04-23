Полезно знать: специальный репортаж "На взлет!"

Как в России модернизируется транспортная инфраструктура

Алексей Сапунов часто приезжает в новый терминал аэропорта. Но не для того, чтобы кого-то встретить или проводить. В зале ожидания перед панорамным окном, через которое видно почти всё лётное поле, к нему приходит вдохновение. Уже пять лет Алексей пишет самолёты, аэропорты и всё, что связано с небом. Однажды отправился в путешествие, встретил свою музу, что работает в авиации, и теперь на холстах – сплошь "Антоновы" и "Илюшины","Туполевы", "Боинги" и "Эйрбасы".

"Вот только самолеты, только та самая девушка, с которой я познакомился. И теперь вот от Елены и от самолетов у меня такое нескончаемое идет вдохновение. И я не перестаю этому удивляться", - говорит Алексей Сапунов, художник авиации.

Алексей написал уже десятки работ и мечтает о персональной выставке, прямо здесь, в зале ожидания. Атмосфера располагает. Недавно отстроенный терминал ничем не хуже галереи современного искусства. А картины художника авиации точно будут интересны всем, кто отправляется на взлёт.

Архангельск – столица Поморья. Важный экономический, а в последнее время ещё и туристический центр Севера. Добраться сюда можно по реке, правда, в зимнее время – разве что пешком с соседнего острова. А из центра страны – на автомобиле, по железной дороге или самолётом. Воздушные ворота Архангельска в последнее время преображаются. И красоты здешнего края становятся ближе для всех, кто хочет их увидеть.

Желающих взглянуть на Белое море и Северную Двину – немало, причём даже в холодное время года. Этот 300-тысячный город с самого момента своего основания – очень оживлённое место. Тут проходят торговые пути, есть крупные речной и морской порты. Да и сами архангелогородцы – люди мобильные, часто проводят отпуск в более тёплых регионах. Собравшихся в путешествие встречают обновлённые терминалы аэропорта. Самый "свежий" из них – открылся 15 марта – павильон номер два. Он расположен посередине между зонами международных и внутренних линий, поэтому местные называют его просто – "Вставка".

"Ну зал очень красивый. Нам этот нравится. Потому что в том, когда он был один, тоже мы детей встречали, ну, тесновато было. А сейчас пришли – новые стулья, пол красивый, воздуха много, очень красиво, здорово".

В распоряжении пассажиров теперь на полторы тысячи квадратных метров больше пространства. Отсюда можно попасть напрямую к стойкам регистрации внутренних рейсов, а в перспективе – и в зону международных вылетов. Татьяна Беляева и её сын Тимофей здесь впервые. Прилетали на малую родину из Кемерова, где теперь живут, и направляются в обратный путь.

"Стало очень много места. Очень много, где можно посидеть – то есть простор. И как-то уютнее стало что ли. И очень красивый вид. Можно посмотреть в окно. Детям очень интересно".

В 2023 году в архангельском аэропорту отремонтировали павильон внутренних линий. Интерьер стал современнее, стойки регистрации пассажиров облагородили, привели в порядок навигационные указатели.

"Конечно, здание изменилось – здорово, очень сильно. И дизайн такой красивый. И мы зашли, вообще растерялись. – Тем более уже давно не летали, мы всё чего-то на машине раньше ездили. – И знаете, к самому аэропорту, когда подходишь. И видно, что имени Федора Абрамова. Это так очень гордо звучит и красиво для нас, для архангелогородцев именно"

Аэропорт, раньше называвшийся "Талаги", с 2018 года носит имя уроженца Архангельской губернии писателя Фёдора Абрамова, одного из видных представителей "деревенской прозы".

Ну классно. Красивое здание, зеркальный зал – ухожено, чисто, обалденно.

Очереди небольшие. Но тут, видите, одновременно три рейса вылетают. Попались мы так. Но даже при этом... мы минут семь, наверное, стояли, не больше.

Все эти изменения хорошо заметны пассажирам, но едва ли не более важно обновление технической базы аэропорта, от которой зависит авиационная безопасность. В 2023 году благодаря национальному проекту "Модернизация транспортной инфраструктуры" впервые за 40 лет здесь была реконструирована взлётно-посадочная полоса. Чтобы провести работы, воздушную гавань полностью закрывали на 7 месяцев, всё это время рейсы принимал соседний аэропорт Васьково.

Минус восемь, сильный ветер и снег. Для Архангельска в апреле — это обычное дело. В таких сложных метеоусловиях от качества взлётно-посадочной полосы зависит очень многое. Эта после реконструкции стала практически идеально ровной. Снег отсюда попросту сдувает: нет никаких ложбин и выбоин, к тому же уборочная техника может работать более эффективно. За последние сутки вот здесь выпало 40 сантиметров снега. Его оперативно убрали и аэропорт не прекращал свою работу ни на минуту.

Снег, который не уносит ветром, счищают круглосуточно. Полоса должна быть ровной, но не должна быть гладкой. Современное асфальт-цементное покрытие со специальными бороздками обеспечивает необходимое сцепление при взлёте и посадке авиалайнеров. Ещё одна важная характеристика – прочность. Бетонные плиты, из которых "взлётка" была сделана раньше, не способны были выдержать тяжёлые самолёты.

"Благодаря новому покрытию... покрытие обрело более высокую прочность. Что позволит принимать воздушные суда без ограничений, ну без ограничения интенсивности и без ограничения массы. Среднемагистральные воздушные суда", - говорит АЛЕКСЕЙ СУНДУКОВ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА "АРХАНГЕЛЬСК" им. Ф. А. АБРАМОВА.

Иными словами, сегодня аэропорт Архангельска может принимать практически любые самолёты, а качество взлётно-посадочной полосы здесь ничуть не хуже, чем в столичных аэропортах.

"Длина осталась прежней – 2,5 километра, но изменилась ширина. То есть она теперь 45 метров – позволяет нам принимать, опять же те воздушные суда, например, Ту-114, которые раньше мы не могли принимать", - говорит АЛЕКСАНДР ДУБИНИН, ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА "АРХАНГЕЛЬСК" им. Ф. А. АБРАМОВА.

"На первом этапе реконструирована одна из рулежных дорожек она стала, обрела покрытие, цементно-бетонное покрытие, тоже более высокой прочности и стала шире, чем была до этого. Самолет может быстрее, да, освобождать полосу. И могут рулить самолеты с более большим размахом крыла", - говорит АЛЕКСЕЙ СУНДУКОВ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА "АРХАНГЕЛЬСК" им. Ф. А. АБРАМОВА.

Кстати, покрытие на перроне, как называют лётное поле авиаторы, тоже обновили, теперь оно соответствует современным требованиям. Всё это вместе позволяет экономить время. Чем быстрее только что приземлившийся борт доберётся до стоянки, тем быстрее пассажиры смогут выйти в город, и раньше начнётся подготовка к следующему рейсу. Пилот-инструктор Анатолий Балибеков перед вылетом всегда сам тщательно осматривает лайнер. Архангельский аэропорт он знает очень хорошо. Летал сюда и до реконструкции, и сейчас. Говорит, что обновлённая полоса намного качественнее той, что была раньше. Теперь это в прошлом. Есть у новой "взлётки" и другие важные особенности, заметные летом. Покрытие сделано со скатами к краям – в тёплое время года дождевая вода не задерживается на полосе.

"Соответственно, после обильных осадков полоса очень быстро подсыхала, увеличился коэффициент сцепления. И возможность самолета сесть с более сильным боковым ветром – она представлялась экипажам. А это все, в свою очередь, приводит к тому, что можно выполнить посадку без ухода на запасной аэродром, либо без ожидания в зоне более благоприятных условий по ветру. Это, соответственно, для пассажиров очень удобно. Увеличивается регулярность, и человек понимает, что если он купил билет, то он вовремя взлетит и вовремя сядет", - рассказывает АНАТОЛИЙ БАЛИБЕКОВ, ПИЛОТ-ИНСТРУКТОР.

Аэропорт Архангельска – не единственный, что выходит на новый уровень. С 2019 года благодаря национальному проекту "Модернизация транспортной инфраструктуры" она была обновлена уже в 31 воздушной гавани. Введено в эксплуатацию 19 взлётно-посадочных полос и 14 объектов сервисной инфраструктуры. А до конца этого года модернизируют уже 46 объектов в 42 аэропортах.

Масштабные работы по Национальному проекту развернулись в Якутии. Это особый регион. Для большинства населённых пунктов авиация – единственный круглогодичный вид транспорта. Аэропорт Якутска – оживлённый пересадочный хаб. Отсюда можно улететь и в небольшие города и посёлки внутри республики, и в другие регионы страны, и даже за границу. В прошлом году здесь закончили полную реконструкцию взлётно-посадочной полосы.

"Ну, непосредственно сама полоса стала лучше, потому что до реконструкции она была в ужасном состоянии. Во время взлета и посадки была сильная вибрация при нагрузках – от нагрузок на переднюю, в основном стойку шасси", - говорит АЛЕКСЕЙ БЕЛОУСОВ, ПИЛОТ-ИНСТРУКТОР АВИАКОМПАНИИ "ЯКУТИЯ".

Подобная ситуация раньше добавляла работы техникам, обслуживающим самолёты. Это в прошлом. Сейчас загруженность специалистов может вырасти разве что из-за увеличения числа рейсов и расширения списка типов самолётов, которые теперь может принимать Якутск.

"Мы можем принимать воздушные суда вплоть до "Боинг 777-300". То есть это воздушное судно, которое позволяет вместить в себя более 400 пассажиров одновременно. Дальнемагистральные широкофюзеляжные воздушные суда позволяют осуществлять беспосадочные перелеты во многие города Российской Федерации, либо в пределы какого-то обозримого зарубежья, скажем так. То есть на это лето 24-го года у нас уже согласованы слоты прямые на Сочи. Раньше, чтобы попасть в Краснодарский край, необходимы были дополнительные посадки", - говорит КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА "ЯКУТСК" им. П. А. ОЙУНСКОГО.

Модернизация затронула всю авиационную инфраструктуру. Уже смонтированы системы инструментального захода на посадку. К осени Госкорпорация по организации воздушного движения запустит обзорный локатор лётного поля. Это позволит сертифицировать аэропорт по более высокой категории безопасности и принимать рейсы в плохую погоду. Обновили и светосигнальную систему.

"Это новое оборудование, новый вид огней установлены. Дополнительно установили еще импульсные огни. Они тоже помогают в плохую видимость заходить воздушным судам для посадки", - говорит ВЛАДИМИР ДЕДЮХИН, НАЧАЛЬНИК УЗЛА СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА "ЯКУТСК" им. П. А. ОЙУНСКОГО.

Бороться с капризами природы помогает и новая аэродромная техника. Современная машина для противообледенительной обработки экономит 15 минут на обслуживании среднего самолёта. А снегоуборочная техника последнего поколения эффективнее работает даже на очень большой площади и оснащена дополнительным оборудованием, например, для очистки фонарей.

"Конечно, справимся, по-другому нам никак нельзя, мы справимся на все 100%. Это здорово ощущать и чувствовать, что ты производишь работу ради безопасности нашего международного аэропорта города Якутска", - говорит АРТЕМ РЯЗАНОВ, ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНО-УБОРОЧНОЙ МАШИНЫ АЭРОДРОМНОЙ СЛУЖБЫ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА "ЯКУТСК" им. П. А. ОЙУНСКОГО.

Как ни парадоксально, лучший комплимент для сотрудников аэропорта – когда пассажир не замечает их работу, настолько всё чётко и слажено, и происходит, как кажется, само собой. Ну а путешественник тем временем может расслабиться и получить удовольствие от поездки. В обновлённом бизнес-зале, в котором сразу два этажа, гостям предлагают угощения и местные деликатесы, которые можно купить и увезти с собой. А чтобы они не испортились, в доступной для всех автоматической камере хранения багажа предусмотрели специальную опцию.

"Можно сдать скоропортящийся продукт, и у нас есть морозильная камера, холодильник, что очень удобно, можно. У нас очень пользуются спросом эти виды услуг. Так что мы ориентируемся на наш местный колорит и придумали морозильную и холодильную камеры", - рассказывает ЕЛЕНА ЗАХАРОВА, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК.

Чаще всего услугами камеры хранения пользуются пассажиры в случае задержки рейсов. Это бывает, когда погода совсем уж рассвирепеет. Самолёты, направляющиеся в Якутск, садятся на запасных аэродромах.

"Нерюнгри, допустим, для нас как для летчиков – это основной запасной аэродром, когда мы летим, допустим, с Москвы. И я как пассажир, значит, зашел в здание, которое буквально несколько дней тому назад открылось – новое здание аэропорта. Мне очень понравилось это здание – вполне комфортабельно современное", - говорит АЛЕКСЕЙ БЕЛОУСОВ, ПИЛОТ-ИНСТРУКТОР АВИАКОМПАНИИ "ЯКУТИЯ".

Новый аэровокзал принял первых пассажиров 24 декабря. Вместо одной стойки регистрации теперь сразу шесть, запущена ленточная система обработки багажа. Нерюнгри – 10-й аэропорт Якутии, реконструированный благодаря национальному проекту "Модернизация транспортной инфраструктуры".

"Ну, работа стала более комфортнее, условия стали гораздо лучше. Также как сдача багажа, получение багажа – комфортнее, как для нас, и для пассажиров. Здание более большое, более модернизировано все",- рассказывает ВАЛЕНТИНА МАЛЯСОВА, АГЕНТ СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК АЭРОПОРТА "НЕРЮНГРИ".

"На сегодняшний день получается, мы его за счет национального проекта, получается, получили новые, то есть реконструированные служебно-пассажирского здания, ну и остальные объекты, получается, нашего аэропорта", - говорит БЭЛИГТЭ ДАШИДОРЖИЕВ, ДИРЕКТОР АЭРОПОРТА "НЕРЮНГРИ".

"Ну, конечно, разница колоссальная. Здесь намного больше мест, там много мест для пассажиров, где они могут разместиться. Стоек регистрации больше, что очень комфортно для пассажиров. Уютно. Прям дышится по-другому здесь".

Для удобства пассажиров предусмотрели не только просторные залы ожидания. Есть комната матери и ребёнка и медпункт, где в случае чего готовы оказать первую помощь.

"По сравнению, конечно, со старым вокзалом у нас увеличилась площадь, стала светло, тепло. Увеличились кабинеты, оборудование новое", - рассказывает НАТАЛИЯ ХАН, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЗДРАВПУНКТОМ АЭРОПОРТА "НЕРЮНГРИ".

Затронула модернизация, разумеется, и авиационную инфраструктуру. Специалисты привели в порядок взлётную полосу, рулёжные дорожки и перрон.

"На данный момент у нас установлено световое оборудование типа Eidman-8000, это огни высокой интенсивности. Они предназначены для точного захода на посадку по первой категории минимумов. Если сказать простым языком, на данный момент мы можем принимать воздушное судно в условиях более плохой видимости", - объясняет ВИКТОР ПАРФЁНОВ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ.

Это уже сказалось на интенсивности полётов. Только за первый месяц работы обновлённый аэропорт "Нерюнгри" успел обслужить 25 тысяч пассажиров. Пропускная способность выросла в 3 раза! То ли ещё будет.

"У нас увеличились расписание движения самолетов, увеличились прямые рейсы. У нас увеличились рейсы авиакомпании “Россия”. Значит, прямые рейсы с Красноярска до Нерюнгри", - рассказывает БЭЛИГТЭ ДАШИДОРЖИЕВ, ДИРЕКТОР АЭРОПОРТА "НЕРЮНГРИ".

В семистах пятидесяти километрах южнее Нерюнгри находится столица Амурской области Благовещенск. Прямого авиасообщения между городами нет, но, как знать, может быть, появится. В местном аэропорту кипит работа: строится новый терминал. Пассажиропоток за 10 лет вырос в 4 раза, подбирается к миллиону в год – надо соответствовать. Тем более что работы по обновлению авиационной составляющей по национальному проекту "Модернизация транспортной инфраструктуры" по большей части уже завершены. Новая взлётно-посадочная полоса протяженностью 3000 метров способна принимать любые типы воздушных судов.

"Она гораздо длиннее, чем предыдущая. В основе использовалось железобетонное основание, которое позволяет принимать более тяжелые самолеты. Наша авиакомпания” Россия” также открыла рейс на широкофюзеляжном самолете Боинг 777 и выполнила его сюда, начинает выполнять, связывая город Благовещенск с Москвой", - говорит МАКСИМ БОЙКО, КОМАНДИР ВОЗДУШНОГО СУДНА.

Для приёма таких гигантов реконструировали не только полосу, но и стоянку воздушных судов, площадку для противообледенительной обработки. Как ни странно, для пассажиров это не менее важно, чем для профессиональных авиаторов.

"Так как такой самолет более у него более большая скорость. Соответственно, расстояние остаётся то же, но время полета сокращается. Для авиакомпании это также позволяет перевозить больше грузов, расширять сеть полетов и привлекать больше пассажиров", - объясняет ВИКТОРИЯ БАРАНОВА, НАЧАЛЬНИК АЭРОДРОМНОЙ СЛУЖБЫ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА "БЛАГОВЕЩЕНСК" им. Н. Н. МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО.

"Помимо всего прочего, ввиду своей географической особенности нахождения рядом космодрома, к нам периодически прилетают такие воздушные суда, как Ан-124 в простонародье называемый "Руслан", которые привозят непосредственно груза космического значения", - говорит ДМИТРИЙ КАЛИЧ, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА "БЛАГОВЕЩЕНСК" им. Н. Н. МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО.

Во время реконструкции в аэропорту Благовещенска использовали самые современные технологии. В светосигнальной системе, например, отказались и от привычных ламп накаливания, и от галогенных.

"Огни освещения полосы выполнены по светодиодной технологии. Соответственно, экономят электроэнергию, являются современными и отвечает всем действующим требованиям в части обеспечения освещения полосы и сопровождения полетов", - объясняет СЕРГЕЙ САМУСЕНКО, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА "БЛАГОВЕЩЕНСК" им. Н. Н. МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО.

Всё это в комплексе снижает издержки и делает аэропорт более привлекательным как для иностранных авиакомпаний – а рядом Китай, тут могут быть яркие перспективы – так и для отечественных перевозчиков.

"Уже на данный момент открываются рейсы, начиная с июня 24-ого года на аэропорт Сочи, также беспосадочный. Хотя раньше жители области могли попасть на наш курорт только с учетом пересадок", - говорит АЛЕКСАНДР КАРПОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА "БЛАГОВЕЩЕНСК" им. Н. Н. МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО.

Архангельск – аэропорт северный, да ещё и приморский. Погода здесь меняется стремительно. Туманы и низкая облачность, особенно в тёмное время суток, способны спутать планы даже очень опытным лётчикам. На помощь приходит новое светосигнальное оборудование, установленное на полосе благодаря национальному проекту "Модернизация транспортной инфраструктуры". Зимой вблизи полярного круга ночи очень длинные, но теперь пилотам гораздо проще ориентироваться.

"Оно намного ярче, его раньше видно. Соответственно, командир может раньше увидеть полосу, принять решение о производстве посадки и не выполнить уход на второй круг по причине того, что он ее не увидел из-за слабости огней", - говорит АНАТОЛИЙ БАЛИБЕКОВ, ПИЛОТ-ИНСТРУКТОР АВИАКОМПАНИИ "СМАРТАВИА".

"Раньше у нас было установлено оборудование с галогеновыми лампами по типу автомобильных. Сейчас установлено новое оборудование российское. В старом оборудовании лампы приходилось заменять через тысячу часов работы. Новое оборудование позволяет увеличить этот ресурс до тридцати тысячи часов", - говорит АНДРЕЙ УЕМЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРОСВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЁТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА "АРХАНГЕЛЬСК" им. Ф. А. АБРАМОВА.

Управляют работой светосигнального оборудования, как и почти всем, что происходит на лётном поле – с вышки. Так называется командный пункт архангельского аэропорта. На дежурстве – Полина Зверева, опытный диспетчер, из семьи авиаторов, в профессии уже 15 лет. Раньше работала в Нарьян-Маре в районном центре, где "ведут" самолёты на больших высотах. Там были только карты и данные с локаторов. Несколько лет назад перевелась сюда, поближе к "живой авиации".

"Мне нравится моя работа. Она и романтична, особенно на вышке. Все это рядом, все это близко. Ты видишь, как самолет рулит, взлетает, особенно когда в ночную смену, там красивые закаты, рассветы. Мне нравится", - рассказывает ПОЛИНА ЗВЕРЕВА, ДИСПЕТЧЕР ВЫШКИ КОМАНДНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА АЭРОДРОМА "АРХАНГЕЛЬСК" АРХАНГЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ОВД ФИЛИАЛА "АЭРОНАВИГАЦИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА" ФГУП "ГОСКОРПОРАЦИЯ по ОрВД".

Полина координирует множество служб и процессов. С ней на связи снегоуборщики, водители вспомогательной техники, и, конечно, пилоты. Именно она даёт лётчикам необходимую информацию и, убедившись, что полоса свободна, разрешает взлёт и посадку.

В сложных метеоусловиях, когда на визуальный контроль полагаться нельзя, экипаж может выполнять посадку, используя радиомаяки. Во время реконструкции аэропорта по национальному проекту, Госкорпорация по организации воздушного движения установила здесь новое оборудование. Это глиссадный и курсовой маяки: первый ориентирует пилотов по высоте, второй помогает держать верный курс.

"Обязательно, то есть за каждую смену, мы, диспетчер вышки, должен спросить у экипажа отзыв о работе радиомаячной системы посадки. И сейчас вот с появлением новой системы получаем только положительные и хорошие отзывы", - говорит ПОЛИНА ЗВЕРЕВА, ДИСПЕТЧЕР ВЫШКИ КОМАНДНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА АЭРОДРОМА "АРХАНГЕЛЬСК" АРХАНГЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ОВД ФИЛИАЛА "АЭРОНАВИГАЦИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА" ФГУП "ГОСКОРПОРАЦИЯ по ОрВД".

Для диспетчеров и пилотов крайне важно обладать точными метеоданными. Откуда дует ветер, с какой силой, хорошая ли видимость и будет ли гроза или метель. Технику синоптиков тоже обновили.

"Были заменены датчики видимости, которые измеряют горизонтальную видимость вдоль полосы. Поставлена новая система, автоматизированная метеорологическая измерительная система, новое программное обеспечение", - говорит ВАЛЕРИЙ ПЬЯНКОВ, ДИРЕКТОР СЕВЕРНОГО ФИЛИАЛА ФГБУ "АВИАМЕТТЕЛЕКОМ РОСГИДРОМЕТА".

Все эти преобразования позволяют аэропорту Архангельска принимать самолёты практически в любых погодных условиях и обслуживать лайнеры любого типа. У авиакомпаний становится меньше рисков, а у пассажиров – больше возможностей.

"На сегодняшний день мы имеем следующие направления, которые у нас исторически не были, не функционировали в аэропорту Архангельск. Это Архангельск–Минск. Мы открываем даже уже теперь международный регулярный рейс, для нас это впервые. Обычно это совершались чартеры по туристическим заявкам. В данном случае уже 27-го числа, полетим в Анталью регулярным рейсом", - говорит АЛЕКСАНДР ДУБИНИН, ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА "АРХАНГЕЛЬСК" им. Ф. А. АБРАМОВА.

Планируется, что к 2030 году аэропорт Архангельска будет принимать около 1,5 миллионов пассажиров в год, наполовину больше, чем сегодня. И каждый из них сможет оценить его преимущества.

"Приятно видеть, что аэропорт преображается – и снаружи... становится приятнее и красивее. Так и взлетную полосу отремонтировали с перроном. Трясет меньше, волнуется народ меньше, все комфортно стало".

Достойный сервис – он всегда в деталях. Даже предполётный досмотр можно оптимизировать. В аэропорту заменили устаревшую технику на новую, отечественную. Приборы отлично справляются с определением запрещённых веществ и предметов. И делают это в считанные секунды.

"Ну, это комплекс. И если техника позволяет обнаружить быстрее и более точно, то и, соответственно, сотрудник принимает решение гораздо быстрее и, соответственно, меньше задержки идут при определении, при ручном методе досмотра. Соответственно, скорость может у досмотра увеличиваться и принимаются правильные решения гораздо быстрее", - говорит СЕРГЕЙ СМИРНОВ, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА "АРХАНГЕЛЬСК" им. Ф. А. АБРАМОВА.

Пассажиры, причём даже те, кто летит с детьми, уже обратили внимание на перемены.

— Всё прошло очень быстро. Не знаю, мы в очереди не стояли, ни за кем не ждали. Все прошло очень быстро. — Здорово. Часто летаете? — Да, мы часто летаем, и поэтому есть, с чем сравнить.

Тех, кто привык к ещё большему комфорту, ждут в бизнес-залах аэропорта. Они тоже обновились. Один в зоне вылета внутренних линий, для пассажиров бизнес-класса. Другой – совсем отдельный – для официальных делегаций и тех, кто предпочитает особую приватность. До борта самолёта, например, отсюда доставят на отдельном микроавтобусе.

“Да, здесь у нас произведен очень качественный ремонт. Здесь очень приятно находиться, удобные кресла”, - говорит ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА, СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА "АРХАНГЕЛЬСК" им. Ф. А. АБРАМОВА.

А на стенах – архивные фотографии. Ожидая рейса, можно увидеть, как зарождалась полярная авиация, и как эта воздушная гавань выглядела, когда только открылась в 63-м году. В соседнем с аэропортом здании сейчас работает небольшой музей. Современный гражданский аэродром вырос на базе старого военного.

"Здесь базировался пятый авиаполк, который успешно воевал. Вы знаете, что через Архангельск шли северные конвои. Поэтому фашистская авиация пыталась разбомбить эти северные конвои. Наша авиация оберегала их", - говорит ЕЛЕНА ШИРИХИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА "АРХАНГЕЛЬСК" им. Ф. А. АБРАМОВА.

Здесь ценят историю, и помнят о важном. И очень гордятся тем, что аэропорт обретает новую жизнь.

"После реконструкции наш аэропорт стал гораздо привлекательнее. Красивее, правда, он стал красивее. Я думаю, что учтены многие моменты, что эргономичнее для людей. Ведь, собственно говоря, мы для пассажиров работаем", - говорит ЕЛЕНА ШИРИХИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА "АРХАНГЕЛЬСК" им. Ф. А. АБРАМОВА.

В конце концов развитие – это не только про новую технику, красивые фасады и уютные залы. Но и про призвание. Тех людей, что работают здесь много лет, и любят своё дело.

"Вообще авиация – это по любви. У нас нет случайных людей, они у нас не задерживаются. Мы, служба... организации пассажирских перевозок, максимально содействуем пассажиру от момента, как он зашел в здание аэровокзала, и до момента, как он сел на свое место в кресле, в самолете. Конечно, благодарят и “спасибо” говорят и привозят всякие вкусняшки. В общем, пассажиры у нас очень благодарные, очень хорошие люди", - говорит СВЕТЛАНА РЫБАЛКО, СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА "АРХАНГЕЛЬСК" им. Ф. А. АБРАМОВА.

И это, пожалуй, главное. В результате большой и сложной работы, в которой по всей стране задействованы десятки организаций и тысячи специалистов – выигрывает пассажир. А российские города и регионы, такие разные, такие подчас далёкие друг от друга, становятся ближе.

Артем Константинов, "ТВ Центр"

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