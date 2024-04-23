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Шольц обвинил Путина в попытке "присвоить Канта и его работы"

13:19
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Российский лидер напоминал об актуальности работ философа

У президента России Владимира Путина "нет ни малейших оснований ссылаться" на немецкого философа Иммануила Канта — такое мнение высказал во вторник, 23 апреля, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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Шольцу не понравилось, что Путин в обращении к участникам Международного Кантовского конгресса "Мировое понятие философии" назвал Канта великим мыслителем, чьи призывы жить своим умом актуальны и в наши дни.

Глава германского правительства обвинил российских политиков в стремлении "любой ценой присвоить Канта и его работы", хотя представления немецкого мыслителя о мире якобы идут вразрез с позицией России по Украине, сообщает Welt.

В январе Владимир Путин отмечал, что Россия руководствуется собственными национальными интересами и действует по заветам Иммануила Канта, который советовал "жить своим умом", хотя "в некоторых странах у наших соседей этот тезис подзабыли".

До того российский лидер цитировал германского политического деятеля Отто фон Бисмарка, по словам которого, войны выигрывают не генералы, а школьные учителя и приходские священники.

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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