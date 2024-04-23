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Эрдоган заявил о новом порядке в Закавказье

13:35
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Армении следует это признать

В регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок.

В Армении, в частности, премьер-министр страны Никол Пашинян начали это понимать, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Разбираться в прошлом – дело историков и архивистов, политики должны действовать в соответствии с реалиями времени.

"В регионе устанавливается новый порядок. Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете, возвращаясь из Ирака (цитата по РИА Новости).

Эрдоган призвал Армению работать над дорожной картой отношений с Турцией, так как "окно возможностей не будет открыто всегда" необходимо не упустить момент.

В настоящий момент между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений, граница закрыта с 1993 года. Сложные отношения между Анкарой и Ереваном связаны с поддержкой Турцией Азербайджана, а также острой реакцией турецких властей на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи.

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