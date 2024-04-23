В Кургане четыре раза спасали одного и того же пса из зоны подтопления

Четвероногий друг оказался очень любопытным

В Кургане сотрудники МЧС четыре раза спасали одного и того же пса из зоны подтопления.

Пес бездомный, до наводнения жил у дамбы, где его подкармливали местные жители. После первого спасения он поселился возле штаба МЧС на берегу Тобола, но каждый раз, когда спасатели получали заявку и уплывали на вызов, пес следовал за лодкой.

"Проплываем мимо дома. Слышим скулеж, гавканье. Оказалось, опять он. Четвертый раз его спасаем", - рассказали спасатели РИА Новости.

Неугомонному псу дали имя Курган.

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