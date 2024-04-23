Объявлен длинный список премии "Большая книга"

В лонг-лист вошли 50 произведений

Пятьдесят произведений из тринадцати регионов России и семи стран мира вошли в лонг-лист литературной премии "Большая книга". Об этом сообщает РИА Новости.

Среди прочего в списке роман "Путешествие в Элевсин" Виктора Пелевина и сборник рассказов "Собаки и другие люди" Захара Прилепина. Также в список вошли произведения авторов из Белоруссии, Испании, Норвегии и Франции. При этом отмечается, что вчерашние дебютанты вполне могут состязаться на уровне с титулованными авторами. Поэтому критики назвали нынешний сезон литературной премии "Сезоном больших надежд".

Шорт-лист премии объявят на литературном обеде 5 июня. Перед тем, как откроется книжный фестиваль "Красная площадь". Победителей наградят в декабре.

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