Шойгу: Потери ВСУ приблизились к полумиллиону человек

Это показатель за все время спецоперации

Потери украинской армии с начала специальной военной операции приблизились к полумиллиону человек. Об этом во вторник, 23 апреля, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Генерал армии подчеркнул, что киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовкой которого занимались натовские инструкторы.

При этом группировки российских войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, а ВС России развеяли миф о превосходстве западного вооружения, цитирует Шойгу ТАСС.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что ВСУ потеряли самых лучших бойцов в Артемовске. При этом ВС России, по оценке Кривоноса, своих военных профессионалов использует правильно и активно. В итоге для украинской армии сложилась крайне тяжелая обстановка на фронте.

При этом российские власти объяснили, с чем связано отсутствие официальных данных по потерям ВС России в спецоперации. Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что в условиях СВО действует особый режим распространения информации, а также применяются нормы закона "О государственной тайне".

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