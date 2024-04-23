Шойгу назвал численность группировки НАТО у границ России

Альянс уверяет в нежелании вмешиваться в конфликт на Украине

Группировка войск Североатлантического альянса у границ России насчитывает до 33 тысяч человек. Об этом во вторник, 23 апреля, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

По словам российского министра, НАТО продолжает наращивать силы у российских рубежей. Группировку военного блока поддерживают около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин.

Однако Вооруженных силы России, несмотря ни на что, продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации на Украине, цитирует Шойгу ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва не позволит НАТО приблизить границы альянса к России на Украине — эти попытки обречены на провал. Дипломат подчеркнул, что реалии на земле теперь совсем другие – и это касается не только линии соприкосновения, но и наличия в составе России четырех новых регионов.

Между тем западные СМИ пишут, что Украину не ждут в НАТО — против вступления страны в альянс высказываются главные союзники, США и Германия. У военно-политического блока нет желания встревать в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

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