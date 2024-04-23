ФСИН проверит информацию о пытках в колонии "Черный дельфин"

О применении насилия рассказала правозащитница Ева Меркачёва

Федеральная служба исполнения наказания отправила комиссию в исправительную колонию "Черный дельфин". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Комиссия из центрального аппарата должна на месте посмотреть и оценить ситуацию. Ранее положением дел в колонии заинтересовалась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она сообщила, что к ней обратились с жалобами на "неправомерные действия со стороны сотрудников колонии".

Информацию о пытках в "Черном дельфине" обнародовала правозащитница Ева Меркачева. В газете "Московский комсомолец" она написала статью, в которой привела факты издевательств над заключенными.

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