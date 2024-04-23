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Стали известны подробности проекта "Поэт в России — больше, чем поэт"

14:44
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Это серия музыкальных постановок по произведениям отечественной классики

В стране готовятся к старту творческого проекта "Поэт в России - больше, чем поэт". Это серия музыкальных постановок по произведениям отечественной классики. Подробности сегодня рассказали участники проекта на пресс-конференции.

Первый цикл посвящён Александру Пушкину, Михаилу Лермонтову, Сергею Есенину и Сергею Михалкову. Все четыре спектакля по их произведениям покажут в Калининграде. Первый из них - "Евгений Онегин" - состоится 13 мая. Проект поддерживается Президентским фондом культурных инициатив.

"Это только первый год масштабного проекта. В планах - осветить всю русскую поэзию в русской музыке. Приблизительно это проект, который продлится десять лет", - заявил Антон Жуков, автор проекта, худрук и главный дирижёр Калининградского областного ансамбля русских народных инструментов.
 

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