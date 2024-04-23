Путин посмертно наградил "Орденом Мужества" военкора Семёна Ерёмина

Журналист погиб во время работы над репортажем в Запорожской области

Владимир Путин посмертно наградил "Орденом Мужества" военного корреспондента "Известий" Семёна Ерёмина. Сегодня с ним прощаются в Москве.

Журналист погиб во время работы над репортажем в Запорожской области. О трагедии стало известно в пятницу - съёмочную группу атаковал украинский дрон. Ерёмин получил тяжёлое ранение, от которого впоследствии скончался.

Корреспондент находился на фронте с первых дней спецоперации и всегда был там, где шли самые ожесточённые бои. Делал репортажи из Волновахи, Мариуполя, Марьинки. Ерёмин также награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Проститься с Семёном пришли друзья и коллеги.

Валентин Трушнин, репортёр "Известий": "На самом деле Семён был лучшим из нас. Он был самым отважным. Самым смелым. Самым хладнокровным. Я таких храбрых людей не встречал. Мы все хотели быть таким, как он".

Владимир Тюлин, генеральный директор МИЦ "Известия": "Все знают, что мы очень любили его. Он был собранным. Очень профессиональным. Никогда не искал приключения, а просто выполнял свою работу".

Семён Пегов, репортёр: "Спи спокойно, брат. Ты был настоящим спартанцем, настоящим мужчиной. Царствие небесное".

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