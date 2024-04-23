Число экстренных госпитализаций с заболеваниями почек уменьшилось в Москве

Благодаря нефрологическим центрам

В Москве снизилось количество экстренных госпитализаций с заболеваниями почек. Немалую роль сыграли в этом открытые год назад нефрологические центры. Пациенты получают полный спектр диагностики и все виды лечения - от амбулаторного до стационарного. Используют и телемедицинские технологии.

Михаилу Грицевичу уже 86 лет и с 2021 года он на гемодиализе. Через день встает в 6 утра и едет на терапию в Боткинскую больницу. Все необходимое теперь сосредоточено здесь внутри одного корпуса - от консультации до трансплантации.

"На сегодня в нашей стране, по данным скрининга, от 4 до 5 процентов страдают болезнями почек. В старших возрастных группах это количество 25-35 процентов. В целом можно сказать, что от 10 до 20 процентов москвичей нуждаются в специализированной нефрологической помощи", - сообщил Сергей Сороколетов, заместитель главного врача по терапии ГКБ им С. П. Боткина.

В диализном кресле больные проводят по 4 часа. Нельзя ни встать, ни сесть, лежать нужно неподвижно. Скоротать время помогает монитор, который появился у каждого пациента.

До и после процедуры пациенты взвешиваются, измеряют давление. Последовательность действий подсказывает умная система, которая установлена в комнате отдыха: достаточно приложить свою карточку. Эти данные помогут правильно настроить аппарат.

"Жидкость, которую пациент принимает между процедурами гемодиализа, она сохраняется в организме и требует выведения, поэтому врачу во время процедуры гемодиализа нужно устанавливать параметры - такие как ультрафильтрация, то есть количество жидкости, которое больной набрал за промежуток времени между процедурами гемодиализа, и его удалить", - рассказала Галина Котлярова, заведующая дневным стационаром для проведения гемодиализа ГКБ им С. П. Боткина.

Есть и другой вариант диализа - перитонеальный. Метод более удобный и менее травматичный, правда, подходит не всем. Пациент может самостоятельно проводить процедуру после обучения в клинике. Аппараты выдают на дом, но вся информация передается в систему, и по необходимости специалист удаленно консультирует человека. Сам процесс происходит ночью, во время сна.

"Утром пациент отключается, и пациент целый день свободен, что позволяет ему быть мобильным. Некоторые пациенты продолжают работать, так же у нас пациенты с этим аппаратом часто путешествуют", - отметила Наталья Чернышева, заведующая отделом перитониального диализа.

Самое сложное, говорят врачи, вовремя заметить проблему. Почки не болят, поэтому часто люди обращаются за помощью, когда уже наступила терминальная стадия. В зоне риска - больные сахарным диабетом и гипертоники, но и остальным стоит регулярно проверяться.

"Это связано и с нашим образом жизни, не секрет, почему. Люди потребляют достаточно нездоровую пищу, уменьшение физической активности, то есть это целый комплекс", - рассказал Евгений Шутов, руководитель Нефроцентра ГКБ им. С. П. Боткина.

Каждый год в Боткинском нефрологическом центре проводят около 120 трансплантаций, диализ получает более 300 человек ежемесячно. При этом в Москве открылось уже четыре подобных центра, а значит больше пациентов сможет получить комфортное лечение.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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