В Красногорске заработал исследовательский центр, в котором создают инновационные лекарства

Новый комплекс уже назвали "Проектом года"

От импортозамещения до уникальных разработок. В столице более 200 предприятий выпускают медицинские изделия и лекарственные средства. И индустрия продолжает стремительно развиваться. Недавно в подмосковном Красногорске заработал новейший исследовательский центр, где не только улучшают популярные препараты, но и разрабатывают инновационные.

Футуристического вида лабораторно-производственный комплекс в подмосковном Красногорске - новый R&D-центр одного из крупнейших в стране производителей лекарственных средств "Биннофарм Групп", входящего в Группу АФК "Система". Здесь занимаются разработкой и производством инновационных медикаментов, с поставками многих из которых на российский рынок могут возникнуть сложности.

"Это исследовательский центр, где сотрудники нашей компании воспроизводят технологию производства препаратов, в первую очередь, западных производителей. Все уже компании заявили, что новые продукты они в России регистрировать не будут, а это значит, инновационные препараты наши компании должны будут разработать сами", - говорит Алексей Чупин, директор по исследованиям и разработкам "Биннофарм Групп".

В фарминдустрии путь от разработки до выпуска лекарства может занимать до 10-15 лет. Объединив на своей базе науку и производство, в новом исследовательском центре стадии работы над препаратами смогут оптимизировать, а сроки выхода на рынок как отечественный, так и международный, сократить в разы.

"Компания ставит своей амбициозной целью выход на рынки юго-восточной Азии. В этом центре мы работаем над приведением наших документов в соответствие с требованиями тех стран, в которые мы выходим", - сообщил Алексей Чупин, директор по исследованиям и разработкам "Биннофарм Групп".

На Всероссийском открытом конкурсе профессионалов фармацевтической отрасли новый комплекс уже назвали "Проектом года". С его помощью в "Биннофарм Групп" ежегодно смогут обновлять ассортимент более чем на 10 процентов.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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