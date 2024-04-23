В Москве презентовали новый проект "Искусство в метро"

В нем могут принять участие художники

На Южном речном вокзале презентовали новый уникальный проект - "Искусство в метро". С мастерством музыкантов пассажиры подземки уже знакомы, пришло время художников. По пути на работу или домой теперь можно увидеть, как создаются картины.

В ближайшие месяцы более двухсот живописцев будут по очереди рисовать на платформах и в переходах в самых разных стилях. Пока выбрали три станции: "Парк Культуры", "Достоевская" и "Киевская". Но уже скоро география расширится. А ближе к осени организуют первую выставку.



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