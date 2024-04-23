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В Бирюлевском дендропарке зацвела сакура

15:06
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Такое раннее цветение случилось впервые за 15 лет

В Бирюлёвском парке происходит настоящее чудо — там впервые за 15 лет сакура зацвела в апреле. Обычно эти мелкие, нежно-розовые бутоны распускаются лишь в начале мая. Видимо, эта весна выдалась особенно солнечной и ласковой.

Привёз почти 50 саженцев с далёкого острова Хокайдо японский меценат ещё в 2010 году. Прежде чем высадить теплолюбивые деревья, московские эксперты тщательно исследовали почву. Наконец нашли идеальное место, защищённое от ветров и грунтовых вод. Сакура прижилась и окрепла, превратив эту часть парка в маленький уголок Японии.

"На родине сакуры, на острове Хокайдо, сакура цветёт примерно 2 недели. В нашем же климате и в нашей зоне на данной поляне цветение происходит примерно 7 дней, также с южной стороны начинается чуть раньше и на северной заканчивается чуть позже", - рассказывает Роман Афанасьев, дендролог Бирюлевского дендропарка.

 

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