На столичные водоемы возвращаются домики для уточек

Утята любят там отдыхать после долгих заплывов

Шале для утки! На столичные водоёмы с наступлением тёплой погоды возвращаются не только птицы, но и их домики.

Сегодня плавучие избушки запускали на пруду у Новодевичьего монастыря. Их привезли на грузовике, на лодке доставили ближе к середине акватории и зафиксировали специальными якорями. Домики ставят там, где удобнее самим птицам. Утята любят там отдыхать после долгих заплывов.

"Зимой мы домики подготовили, осмотрели, почистили, промыли, обновили лакокрасочное покрытие, выполнили ремонт элементов, которые пришли в негодность, все домики будут находиться на прудах до осени, до первых заморозков", - рассказал Павел Сергеев, руководитель пресс-службы ГУП "Мосводосток".



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