Минздрав объяснил попадание йода в список рецептурных препаратов

Это ошибка

Спиртосодержащий йод попал под ограничения в аптеках из-за технической ошибки. Об этом во вторник, 23 апреля, рассказали в пресс-службе российского Министерства здравоохранения.

Йод оказался в перечне препаратов предметно-количественного учета. Это означает, что для его покупки пришлось бы идти к врачу и получать рецепт на бланке строгой отчетности.

В Минздраве подчеркнули, что соответствующая ошибка уже устранена, оператору системы маркировки фармацевтических препаратов направлены необходимые разъяснения, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что наша страна обладает значительными компетенциями в фармацевтике и сможет организовать запуск собственного производства какого-либо препарата в случае ухода с рынка его иностранного производителя.

В уже России появился аналог одного из самых дорогих препаратов в мире. Минздрав зарегистрировал аналог "Спинразы", которую применяют при спинально-мышечной атрофии, в реестре лекарственных средств.

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