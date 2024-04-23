Арестович назвал количество дезертиров из ВСУ

В это число он включил и уклонистов

Число сбежавших из украинской армии солдат приближается к 100 тысячам. Такие цифры озвучил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в России в список террористов и экстремистов). Данными он поделился в эфире youtube-канала "Альфа и Омега".

Он считает, что с этими людьми никто не пытался поговорить. Большинство из них добровольно отправилось в армию. Но потом сбежали с передовой. Арестович считает, что Украину так и не удалось превратить в страну, которую хочется защищать.

Напомним, российское военное командование дает украинцам возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно просто передать условный сигнал на определенной частоте. Военнослужащим обещают, что они вернутся домой к семьям после завершения боевых действий.

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