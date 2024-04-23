В России предложили разрешить голосовать на выборах с 16 лет

Сейчас избирательное право можно реализовать с 18 лет

Вице-спикер Государственной думы и бывший кандидат в президенты России Владислав Даванков предложил внести в российское избирательное законодательство поправки о праве россиян голосовать на выборах с 16 лет.

По мнению политика, к 16 годам многие уже начинают работать и зарабатывать, имеют навык критического мышления, могут создавать семью — а значит, могут и делать политический выбор.

Соответствующий законопроект Даванков направил на получение отзыва в федеральное правительство, сообщает РИА Новости.

16 апреля председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение главы государства на новый президентский срок. Памфилова заявила, что итоги выборов президента России, состоявшихся в марте, удивительны и беспрецедентны.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила, что имели место "отдельные акции людей, которые пытались воспрепятствовать волеизъявлению граждан". Она предложила подумать над усилением ответственности за попытки испортить бюллетени для голосования.

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