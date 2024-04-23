Названа дата инаугурации Путина

Все сенаторы пройдут ПЦР-тестирование

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая 2024 года.

Информацию подтвердил Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Накануне события все сенаторы пройдут ПЦР-тестирование.

"Инаугурация Путина состоится 7 мая", - передает его слова ТАСС.

Не исключено, что 8 мая Госдума рассмотрит кандидатуру премьер-министра, добавил Клишас.

Ранее в Кремле заявили, что церемония Путина пройдет по протоколу, но "с определенными нюансами".

В 2018 году инаугурация Путина тоже состоялась 7 мая.

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