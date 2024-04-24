Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Водолеи откроют новую главу в своей карьере, а Скорпионам стоит быть готовым к переменам

Овны

Полнолуние в Скорпионе – звучит немного мистически. Каждый год оно приходит в апреле и помогает вам меняться, расти, становиться взрослее и мудрее.

Тельцы

В отношениях наступает переломный момент. Что-то закончится, что-то начнется заново, а может быть вы просто поймете, какое именно партнерство вам нужно.

Близнецы

Подходит наилучшее время в году, когда можно самым простым путем избавиться от лишнего веса или вредной привычки. Следующие две недели идеальны для этого.

Раки

Полная Луна поможет вам закончить какое-то дело, сделать окончательный выбор. Опирайтесь на свое чутье и личные предпочтения, не слушайте ничьих советов.

Львы

Полнолуние затрагивает ваш сектор дома и семьи. Если вы были на грани конфликта или собирались переезжать, в ближайшие дни эта энергия победит и все случится.

Девы

Представители этого знака получат письмо, долгожданный документ или посылку. Вас могут настойчиво позвать на местный субботник или общее собрание жильцов, соседей.

Весы

Вы получите деньги или представление о том, почему их не хватает. Настройтесь серьезно и тогда звезды смогут помочь наладить денежный поток.

Скорпионы

Это Полнолуние в вашем знаке называют Розовым, но его нежность обманчива. На самом деле это переломный момент весны – будьте готовы к переменам!

Стрельцы

В вашей жизни не должно случиться ничего заметного, зато в душе у каждого из вас будут бушевать эмоции. Дайте им выход так, чтобы никто не пострадал.

Козероги

Пришло время чистить списки контактов и онлайн друзей. Круг общения изменится – он станет меньше, зато это будут действительно крепкие связи.

Водолеи

Вы открываете новую главу в своей карьере. Скоро придет понимание, куда двигаться дальше, чтобы избавиться от застоя в профессиональной жизни.

Рыбы

Желание учиться, меняться приведет вас к новым берегам. Полнолуние в Скорпионе подскажет направление, которое сейчас наиболее полезно и выгодно.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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