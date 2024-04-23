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Власти Эстонии пригрозили закрыть православные монастыри

14:50
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Это произойдет, если они откажутся выйти из подчинения РПЦ

Власти Эстонии могут закрыть православные монастыри на территории страны, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви. Такую угрозу озвучил во вторник, 23 апреля, эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
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По словам политика, "те, кто напрямую подчинен патриарху Кириллу, то есть Москве, могут столкнуться с проблемой — но если они сами не примут каких-либо решений".

Ляэнеметс заверил, что эстонские власти дадут приходам возможность самим принять соответствующее решение, однако не исключил, что "государство в какой-то момент вынуждено будет через суд ходатайствовать о принудительном прекращении деятельности", сообщает РИА Новости.

Ранее сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что люди, прорвавшиеся в Эстонии к власти, раскрыли свою дьявольскую сущность. Политик напомнил, что чадами Эстонской православной церкви Московского патриархата являются десятки тысяч человек, поэтому официальный Таллин своим запретом ничего не добьется.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, комментируя ущемление в правах русскоязычное население Литвы, Латвии и Эстонии, что русофобия — это единственное, в чем преуспевают власти прибалтийских стран, именно в них больше, чем где-либо еще, нарушают права человека.

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