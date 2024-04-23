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Китай поддержал действия России по обеспечению нацбезопасности

15:19
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Пекин выступает категорически против терроризма во всех его проявлениях

КНР осуждает любые формы терроризма и полностью поддерживает усилия Москвы по обеспечению национальной безопасности. Такое заявление сделал во вторник, 23 апреля, член политбюро ЦК Компартии Китая, секретарь политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцин на встрече с секретарем российского Совета безопасности Николаем Патрушевым.
ФСБ предотвратила теракт в Брянске

Китайский политик напомнил про чудовищный теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, после которого лидер Китая Си Цзиньпин от имени китайского правительства и китайского народа сразу же направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями.

Китайская сторона категорически выступает против терроризма во всех его проявлениях и поддерживает все усилия российской стороны, направленные на обеспечение национальной безопасности, цитирует Чэнь Вэньцина РИА Новости.

Ранее помощница министра иностранных дел Китая и руководитель департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин поддержала россиян после теракта в Красногорске на русском языке. Она написала в соцсетях: "Наши сердца вместе с российским народом!".

Первый заместитель главы Генпрокуратуры России Анатолий Разинкин предупредил, что риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли. Об этом говорят и результаты проверок безопасности мест массового пребывания людей и критически важных объектов в 2023 году.

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